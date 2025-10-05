Информация за цената за HashTensor (SN16) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.832133 24-часов нисък $ 0.891633 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 4.08 Най-ниска цена $ 0.687579 Промяна на цената (1ч) -0.24% Промяна на цената (1д) +6.14% Промяна на цената (7д) +26.53%

Цената в реално време за HashTensor (SN16) е$0.888605. През последните 24 часа SN16 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.832133 до най-висока стойност $ 0.891633, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN16 е $ 4.08, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.687579.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SN16 има промяна от -0.24% за последния час, +6.14% за 24 часа и +26.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HashTensor (SN16)

Пазарна капитализация $ 2.45M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.45M Циркулиращо предлагане 2.75M Общо предлагане 2,753,779.693506772

Текущата пазарна капитализация на HashTensor е $ 2.45M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN16 е 2.75M, като общото предлагане е 2753779.693506772. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.45M.