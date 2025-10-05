HashTensor цена (SN16)
-0.24%
+6.14%
+26.53%
+26.53%
Цената в реално време за HashTensor (SN16) е$0.888605. През последните 24 часа SN16 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.832133 до най-висока стойност $ 0.891633, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SN16 е $ 4.08, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.687579.
Що се отнася до краткосрочното представяне, SN16 има промяна от -0.24% за последния час, +6.14% за 24 часа и +26.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.
Текущата пазарна капитализация на HashTensor е $ 2.45M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SN16 е 2.75M, като общото предлагане е 2753779.693506772. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.45M.
През днешния ден промяната в цената на HashTensor към USD беше $ +0.051424.
През последните 30 дни промяната в цената на HashTensor към USD беше $ +0.1865210330.
През последните 60 дни промяната в цената на HashTensor към USD беше $ -0.0624831491.
През последните 90 дни промяната в цената на HashTensor към USD беше $ -0.4026706390986928.
|Период
|Промяна (USD)
|Промяна (%)
|Днес
|$ +0.051424
|+6.14%
|30 дни
|$ +0.1865210330
|+20.99%
|60 дни
|$ -0.0624831491
|-7.03%
|90 дни
|$ -0.4026706390986928
|-31.18%
|Време (UTC+8)
|Тип
|Информация
|10-04 13:39:16
|Данни във веригата
Спот ETF на Ethereum в САЩ регистрира нетен приток от 233,5 милиона долара вчера
|10-04 11:26:38
|Индустриални актуализации
Емисията на USDC надхвърля 75 милиарда, пазарният дял достига 24,9%
|10-03 10:20:00
|Индустриални актуализации
Общата пазарна капитализация на криптовалутите се връща над 4,2 трилиона долара, с 24-часово увеличение от 2,3%
|10-03 05:17:00
|Индустриални актуализации
Bitcoin пробива границата от $120 000 за първи път от средата на август
|10-01 14:11:00
|Индустриални актуализации
Вчера спот ETF на Ethereum в САЩ отбелязаха нетни входящи потоци от 127,5 милиона долара, докато спот ETF на Bitcoin регистрираха нетни входящи потоци от 430 милиона долара
|09-30 18:14:00
|Индустриални актуализации
Текущите основни лихвени проценти на CEX и DEX показват, че пазарът е неутрален с лек мечи уклон
Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.