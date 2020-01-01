Токеномика на Hashtagger (MOOO) Открийте ключова информация за Hashtagger (MOOO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hashtagger (MOOO) "Hashtagger.com is a #SocialFi (SocialFinance) platform that enables the community marketing solution for decentralized projects. Hashtagger provides users a way to earn cryptocurrency for their social media posts for their favorite blockchain projects and on the other side, provides blockchain projects a way to find and incentivize their community for their involvement and evangelism. For the blockchain companies, it’s essentially a ‘crypto-community-as-a-service’ platform that enables them to quickly gain a blockchain savvy community which can evaluate, evangelize and use their products. For the crypto community members, it provides a way for them to monetize their evangelism work that they have been doing for free for all these years. They have to make social media posts using the given hashtags and URL and submit the post address on Hashtagger. By using hashtagger, they get to be paid in proportion to the engagement their tweet brings to any marketing campaign. Finally, a 1 minute explainer video can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=ohSDVoGPlgQ" Официален уебсайт: https://hashtagger.com/ Купете MOOO сега!

Токеномика и анализ на цената за Hashtagger (MOOO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hashtagger (MOOO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 41.02K $ 41.02K $ 41.02K Общо предлагане: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 619.57K $ 619.57K $ 619.57K Рекорд за всички времена: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.02003437 $ 0.02003437 $ 0.02003437 Текуща цена: $ 0.02065202 $ 0.02065202 $ 0.02065202 Научете повече за цената на Hashtagger (MOOO)

Токеномика на Hashtagger (MOOO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hashtagger (MOOO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MOOO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MOOO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MOOO, разгледайте цената в реално време на токените MOOO!

Прогноза за цената за MOOO Искате ли да знаете какъв път може да поеме MOOO? Нашата страница за прогноза за цената MOOO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MOOO сега!

