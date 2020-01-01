Токеномика на Hasbulla Game (HASBULL) Открийте ключова информация за Hasbulla Game (HASBULL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hasbulla Game (HASBULL) HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. Официален уебсайт: https://hasbulagame.com/ Купете HASBULL сега!

Токеномика и анализ на цената за Hasbulla Game (HASBULL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hasbulla Game (HASBULL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Общо предлагане: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 Циркулиращо предлагане: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 FDV (оценка при пълна реализация): $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 Рекорд за всички времена: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hasbulla Game (HASBULL)

Токеномика на Hasbulla Game (HASBULL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hasbulla Game (HASBULL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HASBULL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HASBULL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HASBULL, разгледайте цената в реално време на токените HASBULL!

