Токеномика на harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Открийте ключова информация за harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life. Официален уебсайт: https://millennialcoin.net/ Купете MILLENNIAL сега!

Токеномика и анализ на цената за harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Общо предлагане: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M Циркулиращо предлагане: $ 999.38M $ 999.38M $ 999.38M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.54M $ 1.54M $ 1.54M Рекорд за всички времена: $ 0.0045115 $ 0.0045115 $ 0.0045115 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0015378 $ 0.0015378 $ 0.0015378 Научете повече за цената на harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)

Токеномика на harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой MILLENNIAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой MILLENNIAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на MILLENNIAL, разгледайте цената в реално време на токените MILLENNIAL!

Прогноза за цената за MILLENNIAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме MILLENNIAL? Нашата страница за прогноза за цената MILLENNIAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените MILLENNIAL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!