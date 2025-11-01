Информация за цената за Harmonix kHYPE (HAKHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 42.98 $ 42.98 $ 42.98 24-часов нисък $ 46.19 $ 46.19 $ 46.19 24-часов висок 24-часов нисък $ 42.98$ 42.98 $ 42.98 24-часов висок $ 46.19$ 46.19 $ 46.19 Рекорд за всички времена $ 59.64$ 59.64 $ 59.64 Най-ниска цена $ 29.77$ 29.77 $ 29.77 Промяна на цената (1ч) -0.06% Промяна на цената (1д) -1.07% Промяна на цената (7д) +11.35% Промяна на цената (7д) +11.35%

Цената в реално време за Harmonix kHYPE (HAKHYPE) е$43.44. През последните 24 часа HAKHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.98 до най-висока стойност $ 46.19, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAKHYPE е $ 59.64, а най-ниската цена за всички времена е $ 29.77.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAKHYPE има промяна от -0.06% за последния час, -1.07% за 24 часа и +11.35% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

Пазарна капитализация $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 6.41M$ 6.41M $ 6.41M Циркулиращо предлагане 148.61K 148.61K 148.61K Общо предлагане 148,612.1332758113 148,612.1332758113 148,612.1332758113

Текущата пазарна капитализация на Harmonix kHYPE е $ 6.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAKHYPE е 148.61K, като общото предлагане е 148612.1332758113. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 6.41M.