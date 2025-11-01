Информация за цената за HARLOD (HARLOD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.71% Промяна на цената (1д) +57.34% Промяна на цената (7д) +67.25%

Цената в реално време за HARLOD (HARLOD) е--. През последните 24 часа HARLOD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HARLOD е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HARLOD има промяна от -1.71% за последния час, +57.34% за 24 часа и +67.25% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HARLOD (HARLOD)

Пазарна капитализация $ 76.41K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 76.41K Циркулиращо предлагане 999.22M Общо предлагане 999,219,562.279875

Текущата пазарна капитализация на HARLOD е $ 76.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HARLOD е 999.22M, като общото предлагане е 999219562.279875. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 76.41K.