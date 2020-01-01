Токеномика на Hara (HART) Открийте ключова информация за Hara (HART), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hara (HART) Our mission began within the agriculture and food sector and continues toward overall sustainability for the world’s most socially impactful sectors. The potential impacts of a global and transparent data access on agriculture and food sector are increase in productivity, supply-chain and market efficiencies. The growth in this sector directly influences the health sector, for instance, improvement in household ability to purchase and consume cheaper and better food. Access to location specific data also enables well-targeted infrastructure development that will impact the transportation sector. Overall, a global and transparent data exchange platform will improve the welfare of agriculture workers and provide a trigger for remarkable economic growth and expansion to other sectors, particularly in developing countries where agriculture plays a pivotal role to the country’s economic development. Официален уебсайт: https://haratoken.io/index.html Бяла книга: http://haratoken.io/download/whitepaper Купете HART сега!

Токеномика и анализ на цената за Hara (HART) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hara (HART), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Общо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Циркулиращо предлагане: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Рекорд за всички времена: $ 0.03292409 $ 0.03292409 $ 0.03292409 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00153749 $ 0.00153749 $ 0.00153749 Научете повече за цената на Hara (HART)

Токеномика на Hara (HART): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hara (HART) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HART токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HART токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HART, разгледайте цената в реално време на токените HART!

