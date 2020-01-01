Токеномика на Happy Dog (HAPPYDOG) Открийте ключова информация за Happy Dog (HAPPYDOG), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Happy Dog (HAPPYDOG) MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Официален уебсайт: https://happydog.meme/ Купете HAPPYDOG сега!

Токеномика и анализ на цената за Happy Dog (HAPPYDOG) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Happy Dog (HAPPYDOG), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K Общо предлагане: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M Циркулиращо предлагане: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M FDV (оценка при пълна реализация): $ 11.48K $ 11.48K $ 11.48K Рекорд за всички времена: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Happy Dog (HAPPYDOG)

Токеномика на Happy Dog (HAPPYDOG): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Happy Dog (HAPPYDOG) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAPPYDOG токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAPPYDOG токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAPPYDOG, разгледайте цената в реално време на токените HAPPYDOG!

