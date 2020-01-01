Токеномика на HanChain (HAN) Открийте ключова информация за HanChain (HAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HanChain (HAN) Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available Официален уебсайт: https://khans.io/ Купете HAN сега!

Токеномика и анализ на цената за HanChain (HAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HanChain (HAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 486.42K $ 486.42K $ 486.42K Общо предлагане: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Циркулиращо предлагане: $ 327.24M $ 327.24M $ 327.24M FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Рекорд за всички времена: $ 26.97 $ 26.97 $ 26.97 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.0014109 $ 0.0014109 $ 0.0014109 Текуща цена: $ 0.00148788 $ 0.00148788 $ 0.00148788 Научете повече за цената на HanChain (HAN)

Токеномика на HanChain (HAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HanChain (HAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAN, разгледайте цената в реално време на токените HAN!

Прогноза за цената за HAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме HAN? Нашата страница за прогноза за цената HAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HAN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!