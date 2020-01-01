Токеномика на Hana by Virtuals (HANA) Открийте ключова информация за Hana by Virtuals (HANA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hana by Virtuals (HANA) Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA. Официален уебсайт: https://hanapersona.ai/

Токеномика и анализ на цената за Hana by Virtuals (HANA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hana by Virtuals (HANA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 614.09K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 614.09K Рекорд за всички времена: $ 0.00192551 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00061641

Токеномика на Hana by Virtuals (HANA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hana by Virtuals (HANA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HANA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HANA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HANA, разгледайте цената в реално време на токените HANA!

Прогноза за цената за HANA Искате ли да знаете какъв път може да поеме HANA? Нашата страница за прогноза за цената HANA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

