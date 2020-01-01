Токеномика на Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Открийте ключова информация за Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.

We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,

empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.

Here, innovation and imagination are boundless,

where every piece tells a story, and every token holds a dream.

This is more than a movement—it’s a revolution.

A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.

Токеномика и анализ на цената за Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hamster Wheel Breaker (BREAKER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 63.58K Общо предлагане: $ 999.41M Циркулиращо предлагане: $ 999.41M FDV (оценка при пълна реализация): $ 63.58K Рекорд за всички времена: $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0

Токеномика на Hamster Wheel Breaker (BREAKER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hamster Wheel Breaker (BREAKER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой BREAKER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой BREAKER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на BREAKER, разгледайте цената в реално време на токените BREAKER!

