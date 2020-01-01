Токеномика на Hammer Of Justice (HAMMER) Открийте ключова информация за Hammer Of Justice (HAMMER), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hammer Of Justice (HAMMER) Hammer of justice is a memecoin shared multiple times by Founder of Twitter Elon Musk. Hammer of justice is a symbol of trust, law and win of truth over bad factors. Hammer of Justice will play an important part in USA politics. Elon Musk has created DOGE and he will push DOGE to implement Hammer of justice in every single department. Hammer of Justice is not connected with any organisation or whatsover. Purely a meme token built for the community. Официален уебсайт: https://hammerofjustice.xyz Купете HAMMER сега!

Токеномика и анализ на цената за Hammer Of Justice (HAMMER) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hammer Of Justice (HAMMER), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.30K $ 24.30K $ 24.30K Общо предлагане: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M Циркулиращо предлагане: $ 998.36M $ 998.36M $ 998.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.30K $ 24.30K $ 24.30K Рекорд за всички времена: $ 0.00067804 $ 0.00067804 $ 0.00067804 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00001207 $ 0.00001207 $ 0.00001207 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hammer Of Justice (HAMMER)

Токеномика на Hammer Of Justice (HAMMER): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hammer Of Justice (HAMMER) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAMMER токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAMMER токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAMMER, разгледайте цената в реално време на токените HAMMER!

