Токеномика на Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Открийте ключова информация за Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan. Официален уебсайт: https://securitize.io/primary-market/hl-scope Купете HLSCOPE сега!

Токеномика и анализ на цената за Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Общо предлагане: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K Циркулиращо предлагане: $ 8.06K $ 8.06K $ 8.06K FDV (оценка при пълна реализация): $ 9.64M $ 9.64M $ 9.64M Рекорд за всички времена: $ 1,197.6 $ 1,197.6 $ 1,197.6 Най-ниска стойност за целия период: $ 1,152.33 $ 1,152.33 $ 1,152.33 Текуща цена: $ 1,195.35 $ 1,195.35 $ 1,195.35 Научете повече за цената на Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Токеномика на Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HLSCOPE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HLSCOPE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HLSCOPE, разгледайте цената в реално време на токените HLSCOPE!

