Информация за Halo Coin (HALO) HALO Ecosystem Consist of Metaverse Game ,Exchange And decentralized launchpad that allows users to launch their token and create their initial token sale with staking benefits to their holders and they don't require any Coding Knowledge For this. Our Unique and safest token SWAP DEX is under development and it will create a benchmark in the Dex segment. A Crypto Wallet and Own Blockchain network with zero transaction fees is under development Pipeline. So Be the Part of this Revolution as everything Revolves Around Our Native Token "HALO COIN" Официален уебсайт: https://www.halocoins.com Купете HALO сега!

Токеномика и анализ на цената за Halo Coin (HALO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Halo Coin (HALO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 82.93K Общо предлагане: $ 6.18B Циркулиращо предлагане: $ 5.57B FDV (оценка при пълна реализация): $ 92.05K Рекорд за всички времена: $ 4.92 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Halo Coin (HALO)

Токеномика на Halo Coin (HALO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Halo Coin (HALO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HALO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HALO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HALO, разгледайте цената в реално време на токените HALO!

Прогноза за цената за HALO Искате ли да знаете какъв път може да поеме HALO? Нашата страница за прогноза за цената HALO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HALO сега!

