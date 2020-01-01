Токеномика на HALO AI (HALO) Открийте ключова информация за HALO AI (HALO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

HALO AI is a next-generation voice infrastructure platform built to bring intelligent, lifelike voice interaction to Web3 applications, communities and tools. At its core, HALO AI enables users to create, customize and deploy advanced AI-powered voice agents across decentralized environments like Telegram, Discord and dApps without writing a single line of code. Whether you're a crypto project founder looking to automate AMAs, a Web3 protocol aiming to onboard users with multilingual voice assistants or a creator wanting to narrate content in your own cloned voice HALO AI is your voice automation engine. The platform integrates powerful speech models, natural language understanding, real-time voice synthesis and custom training capabilities into a unified system that serves creators, developers and communities at scale. Официален уебсайт: https://haloai.live/ Бяла книга: https://halo-ai.gitbook.io/halo-ai-docs

Пазарна капитализация: $ 7.78K Общо предлагане: $ 1.00M Циркулиращо предлагане: $ 1.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 7.78K Рекорд за всички времена: $ 0.287576 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00719199 Текуща цена: $ 0.00777646

Токеномика на HALO AI (HALO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HALO AI (HALO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HALO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HALO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HALO, разгледайте цената в реално време на токените HALO!

