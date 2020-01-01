Токеномика на Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Открийте ключова информация за Half Orange Drinking Lemonade (HODL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Half Orange Drinking Lemonade (HODL) We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to. Официален уебсайт: https://hodl-sol.com/ Купете HODL сега!

Токеномика и анализ на цената за Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Half Orange Drinking Lemonade (HODL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 42.72K Общо предлагане: $ 999.73M Циркулиращо предлагане: $ 999.73M FDV (оценка при пълна реализация): $ 42.72K Рекорд за всички времена: $ 0.01266971 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0 Научете повече за цената на Half Orange Drinking Lemonade (HODL)

Токеномика на Half Orange Drinking Lemonade (HODL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Half Orange Drinking Lemonade (HODL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HODL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HODL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HODL, разгледайте цената в реално време на токените HODL!

Прогноза за цената за HODL Искате ли да знаете какъв път може да поеме HODL? Нашата страница за прогноза за цената HODL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HODL сега!

