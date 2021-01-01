Токеномика на HairDAO (HAIR) Открийте ключова информация за HairDAO (HAIR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за HairDAO (HAIR) What is the project about? HairDAO is a BioDAO (part of the DeSci movement) dedicated to funding early-stage hair loss R&D. We believe that by increasing early stage funding, we'll be able to bring new hair loss treatments to market. What makes your project unique? Nobody else is using crypto to facilitate innovation in the real world via generation of hair loss IP. History of your project. We launched in November 2021 and have been apart of the first bio.xyz cohort (with VitaDAO, AthenaDAO, ValleyDAO, and PsyDAO). In November 2021, we minted our first IP-NFT in relation to our first study, which is testing the impact of T3 and T4 Thyroid Hormones on human scalp skin organ cultures. Here's the link to our IP-NFT: https://etherscan.io/nft/0x0dccd55fc2f116d0f0b82942cd39f4f6a5d88f65/1 What’s next for your project? We have an entire pipeline of hair loss research studies that we plan to fund, conduct, and mint as IP-NFT's until we find the cure for hair loss. What can your token be used for? While we'll likely include more utility down the line, right now our token is a governance token. 1 HAIR = 1 vote. See our snapshot here: https://gov.hairdao.xyz/#/ Официален уебсайт: https://www.hairdao.xyz/ Бяла книга: https://uploads-ssl.webflow.com/61a12cfcc8291d38310ab2a4/61fb7b4f82f61e246e1d1f10_HairDAO%20White%20Paper.pdf Купете HAIR сега!

Токеномика и анализ на цената за HairDAO (HAIR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за HairDAO (HAIR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 45.14M $ 45.14M $ 45.14M Общо предлагане: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Циркулиращо предлагане: $ 692.16K $ 692.16K $ 692.16K FDV (оценка при пълна реализация): $ 99.99M $ 99.99M $ 99.99M Рекорд за всички времена: $ 150.38 $ 150.38 $ 150.38 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.35 $ 2.35 $ 2.35 Текуща цена: $ 65.21 $ 65.21 $ 65.21 Научете повече за цената на HairDAO (HAIR)

Токеномика на HairDAO (HAIR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на HairDAO (HAIR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAIR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAIR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAIR, разгледайте цената в реално време на токените HAIR!

