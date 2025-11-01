Информация за цената за HAiO (HAIO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01898953 $ 0.01898953 $ 0.01898953 24-часов нисък $ 0.02005277 $ 0.02005277 $ 0.02005277 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.01898953$ 0.01898953 $ 0.01898953 24-часов висок $ 0.02005277$ 0.02005277 $ 0.02005277 Рекорд за всички времена $ 0.04475526$ 0.04475526 $ 0.04475526 Най-ниска цена $ 0.01719764$ 0.01719764 $ 0.01719764 Промяна на цената (1ч) +0.00% Промяна на цената (1д) +3.98% Промяна на цената (7д) -6.57% Промяна на цената (7д) -6.57%

Цената в реално време за HAiO (HAIO) е$0.02001612. През последните 24 часа HAIO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01898953 до най-висока стойност $ 0.02005277, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAIO е $ 0.04475526, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.01719764.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAIO има промяна от +0.00% за последния час, +3.98% за 24 часа и -6.57% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за HAiO (HAIO)

Пазарна капитализация $ 5.86M$ 5.86M $ 5.86M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M Циркулиращо предлагане 292.98M 292.98M 292.98M Общо предлагане 999,987,381.730391 999,987,381.730391 999,987,381.730391

Текущата пазарна капитализация на HAiO е $ 5.86M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAIO е 292.98M, като общото предлагане е 999987381.730391. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.02M.