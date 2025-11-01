Информация за цената за haHYPE (HAHYPE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 42.93 $ 42.93 $ 42.93 24-часов нисък $ 46.54 $ 46.54 $ 46.54 24-часов висок 24-часов нисък $ 42.93$ 42.93 $ 42.93 24-часов висок $ 46.54$ 46.54 $ 46.54 Рекорд за всички времена $ 59.84$ 59.84 $ 59.84 Най-ниска цена $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 Промяна на цената (1ч) -0.28% Промяна на цената (1д) -1.46% Промяна на цената (7д) +11.10% Промяна на цената (7д) +11.10%

Цената в реално време за haHYPE (HAHYPE) е$43.56. През последните 24 часа HAHYPE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 42.93 до най-висока стойност $ 46.54, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAHYPE е $ 59.84, а най-ниската цена за всички времена е $ 14.81.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAHYPE има промяна от -0.28% за последния час, -1.46% за 24 часа и +11.10% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за haHYPE (HAHYPE)

Пазарна капитализация $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.46M$ 5.46M $ 5.46M Циркулиращо предлагане 125.07K 125.07K 125.07K Общо предлагане 125,068.5013035044 125,068.5013035044 125,068.5013035044

Текущата пазарна капитализация на haHYPE е $ 5.46M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAHYPE е 125.07K, като общото предлагане е 125068.5013035044. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.46M.