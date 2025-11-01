Информация за цената за Haedal Staked WAL (HAWAL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.20373 $ 0.20373 $ 0.20373 24-часов нисък $ 0.230113 $ 0.230113 $ 0.230113 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.20373$ 0.20373 $ 0.20373 24-часов висок $ 0.230113$ 0.230113 $ 0.230113 Рекорд за всички времена $ 0.455937$ 0.455937 $ 0.455937 Най-ниска цена $ 0.129313$ 0.129313 $ 0.129313 Промяна на цената (1ч) -0.75% Промяна на цената (1д) +7.69% Промяна на цената (7д) -11.68% Промяна на цената (7д) -11.68%

Цената в реално време за Haedal Staked WAL (HAWAL) е$0.222453. През последните 24 часа HAWAL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.20373 до най-висока стойност $ 0.230113, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HAWAL е $ 0.455937, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.129313.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HAWAL има промяна от -0.75% за последния час, +7.69% за 24 часа и -11.68% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Haedal Staked WAL (HAWAL)

Пазарна капитализация $ 35.59K$ 35.59K $ 35.59K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 35.59K$ 35.59K $ 35.59K Циркулиращо предлагане 160.00K 160.00K 160.00K Общо предлагане 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Текущата пазарна капитализация на Haedal Staked WAL е $ 35.59K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HAWAL е 160.00K, като общото предлагане е 160000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 35.59K.