Информация за Hachiko Sol (HACHI) Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. Официален уебсайт: https://www.hachiko-token.com Купете HACHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Hachiko Sol (HACHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hachiko Sol (HACHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 60.98K $ 60.98K $ 60.98K Общо предлагане: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M Циркулиращо предлагане: $ 999.63M $ 999.63M $ 999.63M FDV (оценка при пълна реализация): $ 60.98K $ 60.98K $ 60.98K Рекорд за всички времена: $ 0.00424685 $ 0.00424685 $ 0.00424685 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Hachiko Sol (HACHI)

Токеномика на Hachiko Sol (HACHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hachiko Sol (HACHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HACHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HACHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HACHI, разгледайте цената в реално време на токените HACHI!

Прогноза за цената за HACHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме HACHI? Нашата страница за прогноза за цената HACHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HACHI сега!

