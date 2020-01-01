Токеномика на Hacash (HAC) Открийте ключова информация за Hacash (HAC), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Hacash (HAC) Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Официален уебсайт: https://hacash.org/ Бяла книга: https://hacash.org/whitepaper.pdf Купете HAC сега!

Токеномика и анализ на цената за Hacash (HAC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Hacash (HAC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 659.44K $ 659.44K $ 659.44K Общо предлагане: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Циркулиращо предлагане: $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M FDV (оценка при пълна реализация): $ 659.82K $ 659.82K $ 659.82K Рекорд за всички времена: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 Текуща цена: $ 0.453733 $ 0.453733 $ 0.453733 Научете повече за цената на Hacash (HAC)

Токеномика на Hacash (HAC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Hacash (HAC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой HAC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой HAC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на HAC, разгледайте цената в реално време на токените HAC!

Прогноза за цената за HAC Искате ли да знаете какъв път може да поеме HAC? Нашата страница за прогноза за цената HAC съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените HAC сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!