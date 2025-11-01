Информация за цената за Habitat (HABITAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.073934 24-часов нисък $ 0.08248 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.073934 24-часов висок $ 0.08248 Рекорд за всички времена $ 0.173107 Най-ниска цена $ 0.04370948 Промяна на цената (1ч) +0.03% Промяна на цената (1д) +5.35% Промяна на цената (7д) -8.30%

Цената в реално време за Habitat (HABITAT) е$0.080399. През последните 24 часа HABITAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.073934 до най-висока стойност $ 0.08248, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на HABITAT е $ 0.173107, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.04370948.

Що се отнася до краткосрочното представяне, HABITAT има промяна от +0.03% за последния час, +5.35% за 24 часа и -8.30% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Habitat (HABITAT)

Пазарна капитализация $ 5.91M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 8.04M Циркулиращо предлагане 73.56M Общо предлагане 99,999,839.802692

Текущата пазарна капитализация на Habitat е $ 5.91M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на HABITAT е 73.56M, като общото предлагане е 99999839.802692. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 8.04M.