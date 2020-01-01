Токеномика на H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Открийте ключова информация за H1DR4 by Virtuals (H1DR4), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за H1DR4 by Virtuals (H1DR4) What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Официален уебсайт: https://www.h1dr4.dev/ Бяла книга: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Купете H1DR4 сега!

Токеномика и анализ на цената за H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за H1DR4 by Virtuals (H1DR4), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 272.79K $ 272.79K $ 272.79K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (оценка при пълна реализация): $ 272.79K $ 272.79K $ 272.79K Рекорд за всички времена: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00027476 $ 0.00027476 $ 0.00027476 Научете повече за цената на H1DR4 by Virtuals (H1DR4)

Токеномика на H1DR4 by Virtuals (H1DR4): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на H1DR4 by Virtuals (H1DR4) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой H1DR4 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой H1DR4 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на H1DR4, разгледайте цената в реално време на токените H1DR4!

