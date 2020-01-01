Токеномика на Gyroscope GYD (GYD) Открийте ключова информация за Gyroscope GYD (GYD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gyroscope GYD (GYD) GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Официален уебсайт: https://gyro.finance/ Купете GYD сега!

Токеномика и анализ на цената за Gyroscope GYD (GYD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gyroscope GYD (GYD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 24.23M $ 24.23M $ 24.23M Общо предлагане: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Циркулиращо предлагане: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (оценка при пълна реализация): $ 24.23M $ 24.23M $ 24.23M Рекорд за всички времена: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Текуща цена: $ 0.999392 $ 0.999392 $ 0.999392 Научете повече за цената на Gyroscope GYD (GYD)

Токеномика на Gyroscope GYD (GYD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gyroscope GYD (GYD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GYD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GYD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GYD, разгледайте цената в реално време на токените GYD!

