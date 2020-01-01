Токеномика на Gyoza (GYOZA) Открийте ключова информация за Gyoza (GYOZA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gyoza (GYOZA) GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Официален уебсайт: https://gyoza.wtf/ Бяла книга: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ Купете GYOZA сега!

Токеномика и анализ на цената за Gyoza (GYOZA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gyoza (GYOZA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 419.81K $ 419.81K $ 419.81K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M FDV (оценка при пълна реализация): $ 425.40K $ 425.40K $ 425.40K Рекорд за всички времена: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0004254 $ 0.0004254 $ 0.0004254 Научете повече за цената на Gyoza (GYOZA)

Токеномика на Gyoza (GYOZA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gyoza (GYOZA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GYOZA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GYOZA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GYOZA, разгледайте цената в реално време на токените GYOZA!

