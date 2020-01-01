Токеномика на Gym Network (GYMNET) Открийте ключова информация за Gym Network (GYMNET), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gym Network (GYMNET) GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system. Официален уебсайт: https://gymnetwork.io/ Купете GYMNET сега!

Токеномика и анализ на цената за Gym Network (GYMNET) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gym Network (GYMNET), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Общо предлагане: $ 525.33M $ 525.33M $ 525.33M Циркулиращо предлагане: $ 124.80M $ 124.80M $ 124.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.33M $ 5.33M $ 5.33M Рекорд за всички времена: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00362167 $ 0.00362167 $ 0.00362167 Текуща цена: $ 0.01014855 $ 0.01014855 $ 0.01014855 Научете повече за цената на Gym Network (GYMNET)

Токеномика на Gym Network (GYMNET): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gym Network (GYMNET) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GYMNET токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GYMNET токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GYMNET, разгледайте цената в реално време на токените GYMNET!

