Информация за цената за Gut Says (GUT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00017913 $ 0.00017913 $ 0.00017913 24-часов нисък $ 0.00021281 $ 0.00021281 $ 0.00021281 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00017913$ 0.00017913 $ 0.00017913 24-часов висок $ 0.00021281$ 0.00021281 $ 0.00021281 Рекорд за всички времена $ 0.00106126$ 0.00106126 $ 0.00106126 Най-ниска цена $ 0.00007755$ 0.00007755 $ 0.00007755 Промяна на цената (1ч) -0.66% Промяна на цената (1д) -0.68% Промяна на цената (7д) -41.91% Промяна на цената (7д) -41.91%

Цената в реално време за Gut Says (GUT) е$0.00019827. През последните 24 часа GUT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00017913 до най-висока стойност $ 0.00021281, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUT е $ 0.00106126, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00007755.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUT има промяна от -0.66% за последния час, -0.68% за 24 часа и -41.91% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gut Says (GUT)

Пазарна капитализация $ 187.79K$ 187.79K $ 187.79K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 187.79K$ 187.79K $ 187.79K Циркулиращо предлагане 946.33M 946.33M 946.33M Общо предлагане 946,326,695.182749 946,326,695.182749 946,326,695.182749

Текущата пазарна капитализация на Gut Says е $ 187.79K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUT е 946.33M, като общото предлагане е 946326695.182749. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 187.79K.