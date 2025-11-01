Информация за цената за GUSD (GUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.997635 $ 0.997635 $ 0.997635 24-часов нисък $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.997635$ 0.997635 $ 0.997635 24-часов висок $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 Рекорд за всички времена $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Най-ниска цена $ 0.98989$ 0.98989 $ 0.98989 Промяна на цената (1ч) -0.06% Промяна на цената (1д) -0.09% Промяна на цената (7д) -0.02% Промяна на цената (7д) -0.02%

Цената в реално време за GUSD (GUSD) е$0.998886. През последните 24 часа GUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.997635 до най-висока стойност $ 1.001, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUSD е $ 1.019, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.98989.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUSD има промяна от -0.06% за последния час, -0.09% за 24 часа и -0.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GUSD (GUSD)

Пазарна капитализация $ 149.55M$ 149.55M $ 149.55M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 319.50M$ 319.50M $ 319.50M Циркулиращо предлагане 149.79M 149.79M 149.79M Общо предлагане 320,000,000.0 320,000,000.0 320,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на GUSD е $ 149.55M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUSD е 149.79M, като общото предлагане е 320000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 319.50M.