Информация за цената за GUMMY (GUMMY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00058173 $ 0.00058173 $ 0.00058173 24-часов нисък $ 0.00061664 $ 0.00061664 $ 0.00061664 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00058173$ 0.00058173 $ 0.00058173 24-часов висок $ 0.00061664$ 0.00061664 $ 0.00061664 Рекорд за всички времена $ 0.227728$ 0.227728 $ 0.227728 Най-ниска цена $ 0.00057349$ 0.00057349 $ 0.00057349 Промяна на цената (1ч) +2.31% Промяна на цената (1д) +3.06% Промяна на цената (7д) +0.44% Промяна на цената (7д) +0.44%

Цената в реално време за GUMMY (GUMMY) е$0.00060654. През последните 24 часа GUMMY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00058173 до най-висока стойност $ 0.00061664, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUMMY е $ 0.227728, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00057349.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUMMY има промяна от +2.31% за последния час, +3.06% за 24 часа и +0.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GUMMY (GUMMY)

Пазарна капитализация $ 480.74K$ 480.74K $ 480.74K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 480.74K$ 480.74K $ 480.74K Циркулиращо предлагане 792.60M 792.60M 792.60M Общо предлагане 792,595,239.7879534 792,595,239.7879534 792,595,239.7879534

Текущата пазарна капитализация на GUMMY е $ 480.74K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUMMY е 792.60M, като общото предлагане е 792595239.7879534. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 480.74K.