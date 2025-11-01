БорсаDEX+
Цената в реално време на GULL днес е 0.00016523 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GULL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GULL в MEXC сега.

Повече за GULL

GULLценова информация

Какво представлява GULL

Официален уебсайт на GULL

Токеномика на GULL

GULL ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

GULL Лого

GULL цена (GULL)

Не се намира в списъка

1 GULL към USD - цена в реално време:

$0.00016523
0.00%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
GULL (GULL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:15:46 (UTC+8)

Информация за цената за GULL (GULL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.0147066
$ 0.00016522
--

--

+0.00%

+0.00%

Цената в реално време за GULL (GULL) е$0.00016523. През последните 24 часа GULL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GULL е $ 0.0147066, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00016522.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GULL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GULL (GULL)

$ 7.08K
--
$ 82.62K
42.83M
500,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на GULL е $ 7.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GULL е 42.83M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 82.62K.

История на цените за GULL (GULL) USD

През днешния ден промяната в цената на GULL към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на GULL към USD беше $ -0.0000030178.
През последните 60 дни промяната в цената на GULL към USD беше $ -0.0000107799.
През последните 90 дни промяната в цената на GULL към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ -0.0000030178-1.82%
60 дни$ -0.0000107799-6.52%
90 дни$ 0--

Какво е GULL (GULL)

Gull Network is the flagship AI infrstructure on Manta, aiming to build an ecosystem powered by the Gull AI. Starting with a DEX to act as the center of the grand vision, Gull will be expanding the AI ecosystem by launching more AI powered products or features like AI token launcher, AI memes etc.

✅ Simplified DeFi Integration: Setup DeFi protocols such as pools and farms without coding, broadening accessibility to advanced financial functions, customized yield farming and staking systems

✅ Secure and Equitable Trading: With sniper-proof LP listing, GullNetwork ensures a fair trading environment that protects against front-running and promotes equal opportunity for participants.

✅ Tokenization and Liquidity Support: Suite for token creation, liquidity loans, and AMM setup, complemented by development tools for DApps, UI, and website creation.

✅ AI Powered Token Launcher: The integration of AI technology has elevated and streamlined the token launching capabilities of Gull Network. It makes the process of token creation more easy and intuitive than ever before.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

GULL (GULL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за GULL (USD)

Колко ще струва GULL (GULL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от GULL (GULL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за GULL.

Проверете прогнозата за цената за GULL сега!

GULL към местни валути

Токеномика на GULL (GULL)

Разбирането на токеномиката на GULL (GULL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GULL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно GULL (GULL)

Колко струва GULL (GULL) днес?
Цената в реално време на GULL в USD е 0.00016523 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GULL към USD?
Текущата цена на GULL към USD е $ 0.00016523. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на GULL?
Пазарната капитализация за GULL е $ 7.08K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GULL?
Циркулиращото предлагане на GULL е 42.83M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GULL?
GULL постигна ATH цена от 0.0147066 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GULL?
GULL достигна ATL цена от 0.00016522 USD.
Какъв е обемът на търговията на GULL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GULL е -- USD.
Ще се повиши ли GULL тази година?
GULL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GULL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 06:15:46 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за GULL (GULL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

