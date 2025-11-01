Информация за цената за GULL (GULL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0147066$ 0.0147066 $ 0.0147066 Най-ниска цена $ 0.00016522$ 0.00016522 $ 0.00016522 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +0.00% Промяна на цената (7д) +0.00%

Цената в реално време за GULL (GULL) е$0.00016523. През последните 24 часа GULL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GULL е $ 0.0147066, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00016522.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GULL има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GULL (GULL)

Пазарна капитализация $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 82.62K$ 82.62K $ 82.62K Циркулиращо предлагане 42.83M 42.83M 42.83M Общо предлагане 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на GULL е $ 7.08K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GULL е 42.83M, като общото предлагане е 500000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 82.62K.