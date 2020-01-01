Токеномика на Guild of Heroes (GOH) Открийте ключова информация за Guild of Heroes (GOH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Guild of Heroes (GOH) Guild of Heroes is a blockchain-based MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) game on the Solana network. Players engage in strategic 5v5 battles, controlling unique heroes with four special abilities each. All skins in the game are NFTs and tradable for GOH tokens. The project features a deflationary mechanism where half of the GOH tokens used for purchases are burned. Players earn GOH tokens by defeating NPCs, destroying towers, and winning battles, creating an immersive play-to-earn experience. Официален уебсайт: https://guildofheroes.com/ Бяла книга: https://guildofheroes.com/whitepaper Купете GOH сега!

Токеномика и анализ на цената за Guild of Heroes (GOH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Guild of Heroes (GOH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.25K $ 4.25K $ 4.25K Общо предлагане: $ 999.98M $ 999.98M $ 999.98M Циркулиращо предлагане: $ 649.98M $ 649.98M $ 649.98M FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.53K $ 6.53K $ 6.53K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Guild of Heroes (GOH)

Токеномика на Guild of Heroes (GOH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Guild of Heroes (GOH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOH, разгледайте цената в реално време на токените GOH!

Прогноза за цената за GOH Искате ли да знаете какъв път може да поеме GOH? Нашата страница за прогноза за цената GOH съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GOH сега!

