Информация за цената за Gugo (GUGO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.0146709$ 0.0146709 $ 0.0146709 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.35% Промяна на цената (1д) +5.13% Промяна на цената (7д) -36.50% Промяна на цената (7д) -36.50%

Цената в реално време за Gugo (GUGO) е--. През последните 24 часа GUGO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUGO е $ 0.0146709, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUGO има промяна от +1.35% за последния час, +5.13% за 24 часа и -36.50% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Gugo (GUGO)

Пазарна капитализация $ 875.98K$ 875.98K $ 875.98K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 875.98K$ 875.98K $ 875.98K Циркулиращо предлагане 990.10M 990.10M 990.10M Общо предлагане 990,098,452.894598 990,098,452.894598 990,098,452.894598

Текущата пазарна капитализация на Gugo е $ 875.98K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUGO е 990.10M, като общото предлагане е 990098452.894598. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 875.98K.