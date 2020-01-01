Токеномика на Gud Tech (GUD) Открийте ключова информация за Gud Tech (GUD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Gud Tech (GUD) Gud Tech aims to be the AI platform for automated finance on Zircuit, the world's most secure blockchain. At launch, Gud Tech delivers cutting-edge market insights and actionable trading strategies via an intelligent agent and terminal. But that’s just the beginning—future upgrades will introduce algorithmic trading vaults, advanced risk analysis tools, agents for spot and perpetuals trading, and much more, unlocking endless possibilities in AI-powered finance. Официален уебсайт: https://gud.tech/ Купете GUD сега!

Токеномика и анализ на цената за Gud Tech (GUD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Gud Tech (GUD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 830.00M $ 830.00M $ 830.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Рекорд за всички времена: $ 0.02296943 $ 0.02296943 $ 0.02296943 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00502415 $ 0.00502415 $ 0.00502415 Научете повече за цената на Gud Tech (GUD)

Токеномика на Gud Tech (GUD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Gud Tech (GUD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GUD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GUD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GUD, разгледайте цената в реално време на токените GUD!

Прогноза за цената за GUD Искате ли да знаете какъв път може да поеме GUD? Нашата страница за прогноза за цената GUD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GUD сега!

