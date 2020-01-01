Токеномика на Guardians Of The Spark (GOTS) Открийте ключова информация за Guardians Of The Spark (GOTS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Guardians Of The Spark (GOTS) Guardians of the Spark is a Web3 tower defense game built on the Avalanche (AVAX) blockchain providing players with a distinctive and engaging gaming experience. In this game, players assume the role of Guardians, tasked with defending "The Spark," the vital source of life and energy, from an approaching darkness. Each Guardian is represented by a non-fungible token (NFT), featuring unique traits, skills, and rarity levels that influence various gameplay strategies. Официален уебсайт: https://playgots.xyz/ Купете GOTS сега!

Токеномика и анализ на цената за Guardians Of The Spark (GOTS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Guardians Of The Spark (GOTS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 13.78M Общо предлагане: $ 120.00M Циркулиращо предлагане: $ 66.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 25.05M Рекорд за всички времена: $ 0.52214 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.20627 Текуща цена: $ 0.208773

Токеномика на Guardians Of The Spark (GOTS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Guardians Of The Spark (GOTS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GOTS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GOTS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GOTS, разгледайте цената в реално време на токените GOTS!

