Информация за цената за Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) +6.53% Промяна на цената (7д) +6.53%

Цената в реално време за Guardian Token (GUARDIAN) е--. През последните 24 часа GUARDIAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUARDIAN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUARDIAN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +6.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Guardian Token (GUARDIAN)

Пазарна капитализация $ 419.41K$ 419.41K $ 419.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 419.41K$ 419.41K $ 419.41K Циркулиращо предлагане 693.31M 693.31M 693.31M Общо предлагане 693,308,389.030029 693,308,389.030029 693,308,389.030029

Текущата пазарна капитализация на Guardian Token е $ 419.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUARDIAN е 693.31M, като общото предлагане е 693308389.030029. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 419.41K.