Цената в реално време на Guardian Token днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GUARDIAN към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GUARDIAN в MEXC сега.

Повече за GUARDIAN

GUARDIANценова информация

Какво представлява GUARDIAN

Бяла книга GUARDIAN

Официален уебсайт на GUARDIAN

Токеномика на GUARDIAN

GUARDIAN ценова прогноза

Guardian Token цена (GUARDIAN)

Не се намира в списъка

1 GUARDIAN към USD - цена в реално време:

$0.00060494
$0.00060494$0.00060494
0.00%1D
USD
Guardian Token (GUARDIAN) Ценова графика на живо
Информация за цената за Guardian Token (GUARDIAN) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.53%

+6.53%

Цената в реално време за Guardian Token (GUARDIAN) е--. През последните 24 часа GUARDIAN се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUARDIAN е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUARDIAN има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и +6.53% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Guardian Token (GUARDIAN)

$ 419.41K
$ 419.41K$ 419.41K

--
----

$ 419.41K
$ 419.41K$ 419.41K

693.31M
693.31M 693.31M

693,308,389.030029
693,308,389.030029 693,308,389.030029

Текущата пазарна капитализация на Guardian Token е $ 419.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUARDIAN е 693.31M, като общото предлагане е 693308389.030029. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 419.41K.

История на цените за Guardian Token (GUARDIAN) USD

През днешния ден промяната в цената на Guardian Token към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Guardian Token към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Guardian Token към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Guardian Token към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0--
30 дни$ 0-12.71%
60 дни$ 0-15.78%
90 дни$ 0--

Какво е Guardian Token (GUARDIAN)

Guardian Platform is a comprehensive cryptocurrency research and portfolio management ecosystem built on Solana. The platform consolidates essential digital asset tools into a unified dashboard environment, eliminating the need for users to navigate multiple platforms for market analysis, technical indicators, blockchain data, and portfolio tracking. Through the MyGuardian Dashboard, users access real-time token data, exchange analytics, security tools, blockchain explorers, bubble maps, and customizable widgets tailored to their trading strategies. The platform serves both institutional researchers and individual traders by providing professional-grade analytics while maintaining an intuitive interface. Guardian operates on a zero-tax token model with 100% locked liquidity, ensuring frictionless transactions for all participants. The ecosystem includes collaborative research teams that conduct sector-specific analysis, delivering vetted insights to support informed decision-making across digital asset markets.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Guardian Token (GUARDIAN) ресурс

Бяла книга
Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Guardian Token (USD)

Колко ще струва Guardian Token (GUARDIAN) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Guardian Token (GUARDIAN) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Guardian Token.

Проверете прогнозата за цената за Guardian Token сега!

GUARDIAN към местни валути

Токеномика на Guardian Token (GUARDIAN)

Разбирането на токеномиката на Guardian Token (GUARDIAN) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GUARDIAN сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Guardian Token (GUARDIAN)

Колко струва Guardian Token (GUARDIAN) днес?
Цената в реално време на GUARDIAN в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GUARDIAN към USD?
Текущата цена на GUARDIAN към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Guardian Token?
Пазарната капитализация за GUARDIAN е $ 419.41K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GUARDIAN?
Циркулиращото предлагане на GUARDIAN е 693.31M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GUARDIAN?
GUARDIAN постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GUARDIAN?
GUARDIAN достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GUARDIAN?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GUARDIAN е -- USD.
Ще се повиши ли GUARDIAN тази година?
GUARDIAN може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GUARDIAN за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за Guardian Token (GUARDIAN)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

