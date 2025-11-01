Информация за цената за Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00008343 24-часов нисък $ 0.00009645 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.01423353 Най-ниска цена $ 0.00006301 Промяна на цената (1ч) +0.03% Промяна на цената (1д) -3.30% Промяна на цената (7д) -9.06%

Цената в реално време за Guardian Golden Ball (GBT) е$0.00009325. През последните 24 часа GBT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008343 до най-висока стойност $ 0.00009645, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GBT е $ 0.01423353, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006301.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GBT има промяна от +0.03% за последния час, -3.30% за 24 часа и -9.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Guardian Golden Ball (GBT)

Пазарна капитализация $ 18.65K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 93.25K Циркулиращо предлагане 200.00M Общо предлагане 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Guardian Golden Ball е $ 18.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GBT е 200.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 93.25K.