БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на Guardian Golden Ball днес е 0.00009325 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GBT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GBT в MEXC сега.Цената в реално време на Guardian Golden Ball днес е 0.00009325 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GBT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GBT в MEXC сега.

Повече за GBT

GBTценова информация

Какво представлява GBT

Официален уебсайт на GBT

Токеномика на GBT

GBT ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Guardian Golden Ball Лого

Guardian Golden Ball цена (GBT)

Не се намира в списъка

1 GBT към USD - цена в реално време:

--
----
-3.30%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Guardian Golden Ball (GBT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:17:03 (UTC+8)

Информация за цената за Guardian Golden Ball (GBT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00008343
$ 0.00008343$ 0.00008343
24-часов нисък
$ 0.00009645
$ 0.00009645$ 0.00009645
24-часов висок

$ 0.00008343
$ 0.00008343$ 0.00008343

$ 0.00009645
$ 0.00009645$ 0.00009645

$ 0.01423353
$ 0.01423353$ 0.01423353

$ 0.00006301
$ 0.00006301$ 0.00006301

+0.03%

-3.30%

-9.06%

-9.06%

Цената в реално време за Guardian Golden Ball (GBT) е$0.00009325. През последните 24 часа GBT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00008343 до най-висока стойност $ 0.00009645, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GBT е $ 0.01423353, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00006301.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GBT има промяна от +0.03% за последния час, -3.30% за 24 часа и -9.06% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Guardian Golden Ball (GBT)

$ 18.65K
$ 18.65K$ 18.65K

--
----

$ 93.25K
$ 93.25K$ 93.25K

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Guardian Golden Ball е $ 18.65K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GBT е 200.00M, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 93.25K.

История на цените за Guardian Golden Ball (GBT) USD

През днешния ден промяната в цената на Guardian Golden Ball към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Guardian Golden Ball към USD беше $ -0.0000579007.
През последните 60 дни промяната в цената на Guardian Golden Ball към USD беше $ -0.0000918176.
През последните 90 дни промяната в цената на Guardian Golden Ball към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-3.30%
30 дни$ -0.0000579007-62.09%
60 дни$ -0.0000918176-98.46%
90 дни$ 0--

Какво е Guardian Golden Ball (GBT)

Experience the revolution of football in the metaverse with Guardian Golden Ball (GBT). Guardian Golden Ball is transforming the way fans engage with football by combining the excitement of the sport with the possibilities of blockchain technology. Through virtual stadiums, collectible NFTs, and immersive digital experiences, GBT brings football into the metaverse. Fans can own virtual stadiums, participate in exclusive events, and build their collections of unique digital assets. Our mission is to reshape the football industry by enhancing fan interaction, ownership, and participation using Web3 technology. Join us in building the next generation of football entertainment on-chain.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Guardian Golden Ball (GBT) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Guardian Golden Ball (USD)

Колко ще струва Guardian Golden Ball (GBT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Guardian Golden Ball (GBT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Guardian Golden Ball.

Проверете прогнозата за цената за Guardian Golden Ball сега!

GBT към местни валути

Токеномика на Guardian Golden Ball (GBT)

Разбирането на токеномиката на Guardian Golden Ball (GBT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GBT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Guardian Golden Ball (GBT)

Колко струва Guardian Golden Ball (GBT) днес?
Цената в реално време на GBT в USD е 0.00009325 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GBT към USD?
Текущата цена на GBT към USD е $ 0.00009325. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Guardian Golden Ball?
Пазарната капитализация за GBT е $ 18.65K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GBT?
Циркулиращото предлагане на GBT е 200.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GBT?
GBT постигна ATH цена от 0.01423353 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GBT?
GBT достигна ATL цена от 0.00006301 USD.
Какъв е обемът на търговията на GBT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GBT е -- USD.
Ще се повиши ли GBT тази година?
GBT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GBT за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:17:03 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Guardian Golden Ball (GBT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,500.00
$109,500.00$109,500.00

-0.65%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.87
$3,851.87$3,851.87

-0.23%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02874
$0.02874$0.02874

-10.68%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.99
$186.99$186.99

-0.62%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,851.87
$3,851.87$3,851.87

-0.23%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,500.00
$109,500.00$109,500.00

-0.65%

Solana Лого

Solana

SOL

$186.99
$186.99$186.99

-0.62%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5093
$2.5093$2.5093

-0.58%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,086.14
$1,086.14$1,086.14

+0.16%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000744
$0.0000744$0.0000744

+48.80%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.09780
$0.09780$0.09780

+878.00%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000621
$0.000621$0.000621

+210.50%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000105
$0.00000105$0.00000105

+64.06%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0037
$0.0037$0.0037

+48.00%

MultiBank Group Лого

MultiBank Group

MBG

$0.7668
$0.7668$0.7668

+48.97%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00025
$0.00025$0.00025

+38.88%