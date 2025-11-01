БорсаDEX+
Цената в реално време на GUANO днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GUANO към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GUANO в MEXC сега.

Повече за GUANO

GUANOценова информация

Какво представлява GUANO

Официален уебсайт на GUANO

Токеномика на GUANO

GUANO ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

GUANO Лого

GUANO цена (GUANO)

Не се намира в списъка

1 GUANO към USD - цена в реално време:

$0.00017232
$0.00017232$0.00017232
+5.50%1D
mexc
USD
GUANO (GUANO) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:29:56 (UTC+8)

Информация за цената за GUANO (GUANO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103775
$ 0.00103775$ 0.00103775

$ 0
$ 0$ 0

+2.25%

+5.51%

-0.87%

-0.87%

Цената в реално време за GUANO (GUANO) е--. През последните 24 часа GUANO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUANO е $ 0.00103775, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUANO има промяна от +2.25% за последния час, +5.51% за 24 часа и -0.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GUANO (GUANO)

$ 121.77K
$ 121.77K$ 121.77K

--
----

$ 145.83K
$ 145.83K$ 145.83K

706.64M
706.64M 706.64M

846,244,643.0103784
846,244,643.0103784 846,244,643.0103784

Текущата пазарна капитализация на GUANO е $ 121.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUANO е 706.64M, като общото предлагане е 846244643.0103784. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 145.83K.

История на цените за GUANO (GUANO) USD

През днешния ден промяната в цената на GUANO към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на GUANO към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на GUANO към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на GUANO към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+5.51%
30 дни$ 0+1.09%
60 дни$ 0-31.88%
90 дни$ 0--

Какво е GUANO (GUANO)

Guano is the Solana ecosystem’s digital fertilizer and growth accelerator—an innovative utility token created to enrich and expand the BAT economy on Solana. Created by active members of the BAT community, Guano serves as a nutrient-rich digital resource designed to reward participation, encourage collaboration, and foster long-term, sustainable growth across a wide range of decentralized projects.

At its core, Guano exists to amplify community-driven initiatives by providing a mechanism that supports early-stage development and engagement. Just like natural guano enriches soil to help crops flourish, $GUANO enriches ecosystems to help digital communities grow. It is not meant to replace BAT, but to strengthen and complement it—especially in the new environment that Solana offers with its lightning-fast transactions and low-cost infrastructure.

The project’s initial phase is focused on Guano Farming. BAT holders who bridge over to Solana can stake their SPL-BAT into the Cave, a symbolic and literal staking pool, in order to farm $GUANO. This process rewards long-term holders and active participants, giving them an additional layer of utility for their BAT while actively supporting the Solana-based expansion of the BAT economy.

Loading the Cave with Guano is more than just a technical step—it’s a community-wide effort to lay the foundation for what the team calls an Eguanomy: a regenerative, BAT-powered economy built on contribution and shared values. The Eguanomy flips the typical crypto model on its head by focusing not on speculation, but on sustainability. Every interaction within the system—from staking to participation in discussions—helps "fertilize" the ecosystem and prepare it for deeper growth.

But the vision for Guano extends far beyond staking. The token is meant to power DAO-based decision making, provide liquidity incentives, and eventually support tools and platforms that push the BAT-Solana synergy even further. The roadmap emphasizes collaboration, community governance, and decentralized development, with Guano as the fuel behind it all.

In the end, Guano is more than just a utility token—it’s an invitation to co-create a future where communities aren’t just consumers of value, but the producers of it. If you believe in decentralization, in the power of collective action, and in building something that lasts, then now is the time to get involved. Join the Guano chat on Telegram, stake your SPL-BAT, and help grow the future—one step, and one shovel of Guano, at a time.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

GUANO (GUANO) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за GUANO (USD)

Колко ще струва GUANO (GUANO) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от GUANO (GUANO) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за GUANO.

Проверете прогнозата за цената за GUANO сега!

GUANO към местни валути

Токеномика на GUANO (GUANO)

Разбирането на токеномиката на GUANO (GUANO) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GUANO сега!

Хората също питат: Други въпроси относно GUANO (GUANO)

Колко струва GUANO (GUANO) днес?
Цената в реално време на GUANO в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GUANO към USD?
Текущата цена на GUANO към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на GUANO?
Пазарната капитализация за GUANO е $ 121.77K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GUANO?
Циркулиращото предлагане на GUANO е 706.64M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GUANO?
GUANO постигна ATH цена от 0.00103775 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GUANO?
GUANO достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на GUANO?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GUANO е -- USD.
Ще се повиши ли GUANO тази година?
GUANO може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GUANO за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:29:56 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за GUANO (GUANO)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

