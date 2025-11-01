Информация за цената за GUANO (GUANO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00103775$ 0.00103775 $ 0.00103775 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +2.25% Промяна на цената (1д) +5.51% Промяна на цената (7д) -0.87% Промяна на цената (7д) -0.87%

Цената в реално време за GUANO (GUANO) е--. През последните 24 часа GUANO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GUANO е $ 0.00103775, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GUANO има промяна от +2.25% за последния час, +5.51% за 24 часа и -0.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GUANO (GUANO)

Пазарна капитализация $ 121.77K$ 121.77K $ 121.77K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 145.83K$ 145.83K $ 145.83K Циркулиращо предлагане 706.64M 706.64M 706.64M Общо предлагане 846,244,643.0103784 846,244,643.0103784 846,244,643.0103784

Текущата пазарна капитализация на GUANO е $ 121.77K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GUANO е 706.64M, като общото предлагане е 846244643.0103784. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 145.83K.