Токеномика на Guanciale by Virtuals (GUAN) Открийте ключова информация за Guanciale by Virtuals (GUAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време.

Информация за Guanciale by Virtuals (GUAN) Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto. Официален уебсайт: https://guanciale.ai Купете GUAN сега!

Токеномика и анализ на цената за Guanciale by Virtuals (GUAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Guanciale by Virtuals (GUAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 205.80K Общо предлагане: $ 989.36M Циркулиращо предлагане: $ 989.36M FDV (оценка при пълна реализация): $ 205.80K Рекорд за всички времена: $ 0.01775661 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00020801 Научете повече за цената на Guanciale by Virtuals (GUAN)

Токеномика на Guanciale by Virtuals (GUAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Guanciale by Virtuals (GUAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GUAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GUAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GUAN, разгледайте цената в реално време на токените GUAN!

Прогноза за цената за GUAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме GUAN? Нашата страница за прогноза за цената GUAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GUAN сега!

