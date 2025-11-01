Информация за цената за GTETH (GTETH) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 3,669.9 $ 3,669.9 $ 3,669.9 24-часов нисък $ 3,876.97 $ 3,876.97 $ 3,876.97 24-часов висок 24-часов нисък $ 3,669.9$ 3,669.9 $ 3,669.9 24-часов висок $ 3,876.97$ 3,876.97 $ 3,876.97 Рекорд за всички времена $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Най-ниска цена $ 3,417.87$ 3,417.87 $ 3,417.87 Промяна на цената (1ч) +0.84% Промяна на цената (1д) +3.36% Промяна на цената (7д) -0.89% Промяна на цената (7д) -0.89%

Цената в реално време за GTETH (GTETH) е$3,852.84. През последните 24 часа GTETH се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 3,669.9 до най-висока стойност $ 3,876.97, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GTETH е $ 4,751.71, а най-ниската цена за всички времена е $ 3,417.87.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GTETH има промяна от +0.84% за последния час, +3.36% за 24 часа и -0.89% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GTETH (GTETH)

Пазарна капитализация $ 592.76M$ 592.76M $ 592.76M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 592.76M$ 592.76M $ 592.76M Циркулиращо предлагане 153.82K 153.82K 153.82K Общо предлагане 153,820.0 153,820.0 153,820.0

Текущата пазарна капитализация на GTETH е $ 592.76M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GTETH е 153.82K, като общото предлагане е 153820.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 592.76M.