Информация за цената за GT3 Finance (GT3) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00567811 24-часов нисък $ 0.00576256 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.00811755 Най-ниска цена $ 0.00565722 Промяна на цената (1ч) -0.00% Промяна на цената (1д) -1.44% Промяна на цената (7д) +0.19%

Цената в реално време за GT3 Finance (GT3) е$0.00567899. През последните 24 часа GT3 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00567811 до най-висока стойност $ 0.00576256, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GT3 е $ 0.00811755, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00565722.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GT3 има промяна от -0.00% за последния час, -1.44% за 24 часа и +0.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GT3 Finance (GT3)

Пазарна капитализация $ 888.11K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 888.11K Циркулиращо предлагане 156.38M Общо предлагане 156,382,804.4696752

Текущата пазарна капитализация на GT3 Finance е $ 888.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GT3 е 156.38M, като общото предлагане е 156382804.4696752. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 888.11K.