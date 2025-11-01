БорсаDEX+
Купи криптоПазариСпотФючърси500XEarnСъбития
Още
Blue Chip Blitz
Цената в реално време на GT3 Finance днес е 0.00567899 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GT3 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GT3 в MEXC сега.Цената в реално време на GT3 Finance днес е 0.00567899 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за GT3 към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на GT3 в MEXC сега.

Повече за GT3

GT3ценова информация

Какво представлява GT3

Бяла книга GT3

Официален уебсайт на GT3

Токеномика на GT3

GT3 ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

GT3 Finance Лого

GT3 Finance цена (GT3)

Не се намира в списъка

1 GT3 към USD - цена в реално време:

$0.00567899
$0.00567899$0.00567899
-1.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
GT3 Finance (GT3) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:36:51 (UTC+8)

Информация за цената за GT3 Finance (GT3) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00567811
$ 0.00567811$ 0.00567811
24-часов нисък
$ 0.00576256
$ 0.00576256$ 0.00576256
24-часов висок

$ 0.00567811
$ 0.00567811$ 0.00567811

$ 0.00576256
$ 0.00576256$ 0.00576256

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.00565722
$ 0.00565722$ 0.00565722

-0.00%

-1.44%

+0.19%

+0.19%

Цената в реално време за GT3 Finance (GT3) е$0.00567899. През последните 24 часа GT3 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00567811 до най-висока стойност $ 0.00576256, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GT3 е $ 0.00811755, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00565722.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GT3 има промяна от -0.00% за последния час, -1.44% за 24 часа и +0.19% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за GT3 Finance (GT3)

$ 888.11K
$ 888.11K$ 888.11K

--
----

$ 888.11K
$ 888.11K$ 888.11K

156.38M
156.38M 156.38M

156,382,804.4696752
156,382,804.4696752 156,382,804.4696752

Текущата пазарна капитализация на GT3 Finance е $ 888.11K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GT3 е 156.38M, като общото предлагане е 156382804.4696752. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 888.11K.

История на цените за GT3 Finance (GT3) USD

През днешния ден промяната в цената на GT3 Finance към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на GT3 Finance към USD беше $ -0.0009299828.
През последните 60 дни промяната в цената на GT3 Finance към USD беше $ -0.0007808315.
През последните 90 дни промяната в цената на GT3 Finance към USD беше $ -0.000594241588038544.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0-1.44%
30 дни$ -0.0009299828-16.37%
60 дни$ -0.0007808315-13.74%
90 дни$ -0.000594241588038544-9.47%

Какво е GT3 Finance (GT3)

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за GT3 Finance (USD)

Колко ще струва GT3 Finance (GT3) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от GT3 Finance (GT3) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за GT3 Finance.

Проверете прогнозата за цената за GT3 Finance сега!

GT3 към местни валути

Токеномика на GT3 Finance (GT3)

Разбирането на токеномиката на GT3 Finance (GT3) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените GT3 сега!

Хората също питат: Други въпроси относно GT3 Finance (GT3)

Колко струва GT3 Finance (GT3) днес?
Цената в реално време на GT3 в USD е 0.00567899 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на GT3 към USD?
Текущата цена на GT3 към USD е $ 0.00567899. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на GT3 Finance?
Пазарната капитализация за GT3 е $ 888.11K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на GT3?
Циркулиращото предлагане на GT3 е 156.38M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на GT3?
GT3 постигна ATH цена от 0.00811755 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на GT3?
GT3 достигна ATL цена от 0.00565722 USD.
Какъв е обемът на търговията на GT3?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за GT3 е -- USD.
Ще се повиши ли GT3 тази година?
GT3 може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за GT3 за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 03:36:51 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за GT3 Finance (GT3)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

ГОРЕЩИ

Популярни в момента криптовалути, привличащи значително внимание на пазара

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,972.18
$109,972.18$109,972.18

-0.22%

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,890.16
$3,890.16$3,890.16

+0.75%

PayAI Network Лого

PayAI Network

PAYAI

$0.02875
$0.02875$0.02875

-10.65%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.76
$187.76$187.76

-0.21%

USDCoin Лого

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

ТОП обем

Криптовалутите с най-висок обем на търговия

Ethereum Лого

Ethereum

ETH

$3,890.16
$3,890.16$3,890.16

+0.75%

Bitcoin Лого

Bitcoin

BTC

$109,972.18
$109,972.18$109,972.18

-0.22%

Solana Лого

Solana

SOL

$187.76
$187.76$187.76

-0.21%

XRP Лого

XRP

XRP

$2.5300
$2.5300$2.5300

+0.23%

Binance Coin Лого

Binance Coin

BNB

$1,088.40
$1,088.40$1,088.40

+0.37%

Нови добавени

Наскоро обявени криптовалути, които са налични за търговия

WhisperFi Лого

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Лого

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Лого

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ORBIO Лого

ORBIO

ORBIO

$0.0000691
$0.0000691$0.0000691

+38.20%

Nubila Network Лого

Nubila Network

NB

$0.10113
$0.10113$0.10113

+911.30%

Топ печеливши участници

Топ крипто нараствания за деня

DramaBits Лого

DramaBits

DRAMA

$0.000900
$0.000900$0.000900

+350.00%

HODL Лого

HODL

HODL

$0.0044
$0.0044$0.0044

+76.00%

Ant Token Лого

Ant Token

ANTY

$0.00025
$0.00025$0.00025

+38.88%

Jump Tom Лого

Jump Tom

JUMP

$0.00000099
$0.00000099$0.00000099

+54.68%

Memealchemy Лого

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000002985
$0.0000000000000000000000002985$0.0000000000000000000000002985

+14.85%