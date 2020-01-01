Токеномика на gSNAKE (GSNAKE) Открийте ключова информация за gSNAKE (GSNAKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за gSNAKE (GSNAKE) Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Официален уебсайт: https://snake.finance Бяла книга: https://docs.snake.finance Купете GSNAKE сега!

Токеномика и анализ на цената за gSNAKE (GSNAKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за gSNAKE (GSNAKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 424.97K $ 424.97K $ 424.97K Общо предлагане: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Циркулиращо предлагане: $ 15.87K $ 15.87K $ 15.87K FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Рекорд за всички времена: $ 802.46 $ 802.46 $ 802.46 Най-ниска стойност за целия период: $ 16.95 $ 16.95 $ 16.95 Текуща цена: $ 26.93 $ 26.93 $ 26.93 Научете повече за цената на gSNAKE (GSNAKE)

Токеномика на gSNAKE (GSNAKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на gSNAKE (GSNAKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GSNAKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GSNAKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GSNAKE, разгледайте цената в реално време на токените GSNAKE!

Прогноза за цената за GSNAKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме GSNAKE? Нашата страница за прогноза за цената GSNAKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GSNAKE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!