Информация за Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Официален уебсайт: https://grumpycatcoin.com Купете GRUMPY сега!

Токеномика и анализ на цената за Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Grumpy Cat Coin (GRUMPY), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Общо предлагане: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Циркулиращо предлагане: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.95M $ 1.95M $ 1.95M Рекорд за всички времена: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00021224 $ 0.00021224 $ 0.00021224 Научете повече за цената на Grumpy Cat Coin (GRUMPY)

Токеномика на Grumpy Cat Coin (GRUMPY): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Grumpy Cat Coin (GRUMPY) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRUMPY токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRUMPY токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRUMPY, разгледайте цената в реално време на токените GRUMPY!

