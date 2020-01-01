Токеномика на Grrr (GRRR) Открийте ключова информация за Grrr (GRRR), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Grrr (GRRR) $Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat! Официален уебсайт: https://grrr.meme Купете GRRR сега!

Токеномика и анализ на цената за Grrr (GRRR) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Grrr (GRRR), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Общо предлагане: $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M Циркулиращо предлагане: $ 997.93M $ 997.93M $ 997.93M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.91M $ 1.91M $ 1.91M Рекорд за всички времена: $ 0.00490953 $ 0.00490953 $ 0.00490953 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00062063 $ 0.00062063 $ 0.00062063 Текуща цена: $ 0.00186772 $ 0.00186772 $ 0.00186772 Научете повече за цената на Grrr (GRRR)

Токеномика на Grrr (GRRR): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Grrr (GRRR) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GRRR токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GRRR токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GRRR, разгледайте цената в реално време на токените GRRR!

