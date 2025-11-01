Информация за цената за Grow ($GROW) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000196 $ 0.00000196 $ 0.00000196 24-часов нисък $ 0.00000208 $ 0.00000208 $ 0.00000208 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000196$ 0.00000196 $ 0.00000196 24-часов висок $ 0.00000208$ 0.00000208 $ 0.00000208 Рекорд за всички времена $ 0.00000996$ 0.00000996 $ 0.00000996 Най-ниска цена $ 0.00000195$ 0.00000195 $ 0.00000195 Промяна на цената (1ч) +0.70% Промяна на цената (1д) +3.56% Промяна на цената (7д) -6.64% Промяна на цената (7д) -6.64%

Цената в реално време за Grow ($GROW) е$0.00000204. През последните 24 часа $GROW се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000196 до най-висока стойност $ 0.00000208, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на $GROW е $ 0.00000996, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000195.

Що се отнася до краткосрочното представяне, $GROW има промяна от +0.70% за последния час, +3.56% за 24 часа и -6.64% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Grow ($GROW)

Пазарна капитализация $ 203.40K$ 203.40K $ 203.40K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 203.40K$ 203.40K $ 203.40K Циркулиращо предлагане 100.00B 100.00B 100.00B Общо предлагане 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Grow е $ 203.40K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на $GROW е 100.00B, като общото предлагане е 100000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 203.40K.