Информация за цената за Grokrooms (GROKROOMS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.10% Промяна на цената (1д) +3.39% Промяна на цената (7д) -8.02%

Цената в реално време за Grokrooms (GROKROOMS) е--. През последните 24 часа GROKROOMS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GROKROOMS е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GROKROOMS има промяна от -1.10% за последния час, +3.39% за 24 часа и -8.02% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Grokrooms (GROKROOMS)

Пазарна капитализация $ 23.93K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 23.93K Циркулиращо предлагане 999.42M Общо предлагане 999,424,914.688243

Текущата пазарна капитализация на Grokrooms е $ 23.93K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GROKROOMS е 999.42M, като общото предлагане е 999424914.688243. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 23.93K.