Токеномика на Grok Inu (GROKINU) Открийте ключова информация за Grok Inu (GROKINU), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Grok Inu (GROKINU) Grok Inu is a Meme project that integrates DeFi such as NFT Product, Auction Dapp, Sharing Profit Dapp Официален уебсайт: https://grokinucoin.vip/ Бяла книга: https://grokinucoin.gitbook.io/whitepaper/ Купете GROKINU сега!

Токеномика и анализ на цената за Grok Inu (GROKINU) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Grok Inu (GROKINU), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 126.91K $ 126.91K $ 126.91K Общо предлагане: $ 416,682.20T $ 416,682.20T $ 416,682.20T Циркулиращо предлагане: $ 416,682.20T $ 416,682.20T $ 416,682.20T FDV (оценка при пълна реализация): $ 126.91K $ 126.91K $ 126.91K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Grok Inu (GROKINU)

Токеномика на Grok Inu (GROKINU): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Grok Inu (GROKINU) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GROKINU токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GROKINU токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GROKINU, разгледайте цената в реално време на токените GROKINU!

Прогноза за цената за GROKINU Искате ли да знаете какъв път може да поеме GROKINU? Нашата страница за прогноза за цената GROKINU съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GROKINU сега!

