Информация за цената за Grok Companions (JARVIS) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00002117 $ 0.00002117 $ 0.00002117 24-часов нисък $ 0.0000222 $ 0.0000222 $ 0.0000222 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00002117$ 0.00002117 $ 0.00002117 24-часов висок $ 0.0000222$ 0.0000222 $ 0.0000222 Рекорд за всички времена $ 0.00246857$ 0.00246857 $ 0.00246857 Най-ниска цена $ 0.00002083$ 0.00002083 $ 0.00002083 Промяна на цената (1ч) -0.53% Промяна на цената (1д) +3.83% Промяна на цената (7д) -55.94% Промяна на цената (7д) -55.94%

Цената в реално време за Grok Companions (JARVIS) е$0.000022. През последните 24 часа JARVIS се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00002117 до най-висока стойност $ 0.0000222, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на JARVIS е $ 0.00246857, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00002083.

Що се отнася до краткосрочното представяне, JARVIS има промяна от -0.53% за последния час, +3.83% за 24 часа и -55.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Grok Companions (JARVIS)

Пазарна капитализация $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.01K$ 22.01K $ 22.01K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Grok Companions е $ 22.01K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на JARVIS е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.01K.