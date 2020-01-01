Токеномика на Groggo By Matt Furie (GROGGO) Открийте ключова информация за Groggo By Matt Furie (GROGGO), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Groggo By Matt Furie (GROGGO) Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Официален уебсайт: https://groggocoin.vip/ Купете GROGGO сега!

Токеномика и анализ на цената за Groggo By Matt Furie (GROGGO) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Groggo By Matt Furie (GROGGO), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 202.60K $ 202.60K $ 202.60K Общо предлагане: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Циркулиращо предлагане: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (оценка при пълна реализация): $ 202.60K $ 202.60K $ 202.60K Рекорд за всички времена: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00054485 $ 0.00054485 $ 0.00054485 Научете повече за цената на Groggo By Matt Furie (GROGGO)

Токеномика на Groggo By Matt Furie (GROGGO): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Groggo By Matt Furie (GROGGO) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой GROGGO токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой GROGGO токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на GROGGO, разгледайте цената в реално време на токените GROGGO!

Прогноза за цената за GROGGO Искате ли да знаете какъв път може да поеме GROGGO? Нашата страница за прогноза за цената GROGGO съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените GROGGO сега!

