Информация за цената за Grodo AI (GRODO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.83% Промяна на цената (1д) +32.67% Промяна на цената (7д) -21.63% Промяна на цената (7д) -21.63%

Цената в реално време за Grodo AI (GRODO) е--. През последните 24 часа GRODO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на GRODO е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, GRODO има промяна от -1.83% за последния час, +32.67% за 24 часа и -21.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Grodo AI (GRODO)

Пазарна капитализация $ 191.51K$ 191.51K $ 191.51K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 191.51K$ 191.51K $ 191.51K Циркулиращо предлагане 101.92B 101.92B 101.92B Общо предлагане 101,923,513,202.82909 101,923,513,202.82909 101,923,513,202.82909

Текущата пазарна капитализация на Grodo AI е $ 191.51K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на GRODO е 101.92B, като общото предлагане е 101923513202.82909. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 191.51K.